Las Vegas, vicepresidente Cbs shock: "Nessuna compassione. Vittime? Repubblicani che girano armati"

“Non sono comprensiva verso le vittime, perché spesso i fan della musica country sono repubblicani armati". Questo il commento shockante sulla strage di Las Vegas scritto su Facebook da Hayley Geftman-Gold, vicepresidente e consulente legale della Cbs. Parole costate molto care alla donna: l'emittente radiotelevisiva statunitense l'ha, infatti, licenziata in tronco. La donna ha poi cancellato il commento. Non prima, però, che venisse divulgato con uno screenshot e, a sua volta, commentato in tutto il mondo.