Las Vegas, polizia: decade pista del complice, killer ha agito solo

Marilou Danley, la donna inizialmente ricercata a Las Vegas, non ha ricoperto alcun ruolo nella strage. Lo ha dichiarato lo sceriffo Joseph Lombardo in conferenza stampa. "La donna non è in America, non è quindi la complice di Stephen Paddock. Il killer era in possesso di un suo documento, che ha usato per registrarsi in albergo". Lo sceriffo ha poi riferito che Paddock "si è suicidato prima dell'arrivo della polizia".