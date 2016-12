Las Vegas, omicida rompe le manette e fugge dalla stanza degli interrogatori

L'erede di Houdini ha un nome e si chiama Alonso Perez, ispanico di 25 anni. L'uomo, trattenuto in una cella per l'interrogatorio dalla polizia del North Las Vegas Department dopo essere stato arrestato per l'omicidio di un 31enne, è riuscito a dileguarsi. Approfittando della distrazione degli agenti, ha liberato il polso dalle manette e rotto il controsoffitto della stanza per ritrovarsi all'aria aperta. Alle autorità non è rimasto che diffondere il video della fuga, la foto segnaletica e i segni particolari dell'evaso, nel tentativo di riacciuffarlo.