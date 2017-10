Las Vegas, dopo la strage i democratici chiedono una nuova legge sulle armi

I democratici rinnovano le loro richieste al Congresso, controllato dai repubblicani, per una legge che rafforzi la sicurezza sulle armi dopo la strage di Las Vegas. Per il leader della Camera, Chuck Schumer, è necessario "bloccare la diffusione di armi, specialmente le più pericolose, e far in modo che non finiscano nelle mani sbagliate". I dem chiedono una commissione ad hoc e di ritirare il progetto di legge per facilitare l'uso dei silenziatori.