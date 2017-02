Lancio missile NordCorea, chiesta riunione Consiglio Sicurezza Onu

Usa, Giappone e Corea del Sud hanno chiesto la convocazione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per trattare le "contromisure" verso Pyongyang che domenica ha lanciato un missile a medio raggio violando gli obblighi fissati dalle risoluzioni varate in risposta ai lanci balistici e ai test nucleari nordcoreani degli ultimi anni. Secondo quanto emerso, la riunione potrebbe tenersi già questa mattina a New York.