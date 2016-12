Lancia l'allarme, scompare dai radar e atterra ad Algeri: nessun ferito sul volo diretto a Marsiglia

Era decollato da Algeri ed era diretto verso Marsiglia, ma "è scomparso dai radar" dopo aver "dichiarato un'emergenza" ed è atterrato poco dopo nello scalo da cui era partito. E' accaduto al volo Air Algerie AH1020A, che ha dato l'allarme subito dopo aver iniziato la rotta per il rientro nella capitale algerina. I passeggeri stanno tutti bene. L'improvviso black out sui radar era dovuto a un guasto tecnico, secondo quanto detto dalla compagnia aerea.

Air Algerie non ha però precisato la natura del guasto che ha determinato l'oscuramento, mentre ha assicurato che i passeggeri sono tutti in buone condizioni. Il Boeing, un 737-600, era partito da Algeri alle 13,30 e sarebbe dovuto atterrare a Marsiglia poco dopo le 16. L'allarme è stato lanciato mentre l'aereo era in volo all'altezza dell'isola spagnola di Palma di Maiorca.