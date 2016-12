Lancaster, crolla il tendone di un circo: due morti e ventidue feriti

Le raffiche di vento hanno sfiorato i 100 chilometri orari. La tragedia è avvenuta in New Hampshire. I soccorsi si sono mobilitati rapidamente.



Anche se il bilancio dei feriti potrebbe aumentare. Il governatore dello Stato, Maggie Hassan, ha fatto sapere di aver istituito un centro di coordinamento per i soccorsi e sta monitorando la situazione. Il circo aveva in programma due spettacoli per la serata di lunedì, prima di smontare la struttura e trasferirsi in Vermont.



Il Servizio meteorologico nazionale nel pomeriggio di lunedì aveva già diffuso un allerta per il forte temporale in arrivo. Appena due giorni fa, un incidente analogo è avvenuto anche a Wood Dale, nei pressi di Chicago, dove un'ondata di maltempo accompagnata da forte vento ha provocato il crollo di una tenda ad un festival. In questo caso, il bilancio è stato di un morto e numerosi feriti.