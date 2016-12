Lahore,condannata blasfemia:appello

08:12 - La Commissione per i diritti umani del Pakistan (Hrcp) spera che quando la Corte suprema esaminerà l'appello contro la condanna a morte per blasfemia di Asia Bibi, una donna cristiana madre di cinque figli, "lo faccia prendendo in considerazione tutti gli aspetti del caso". La settimana scorsa la condanna alla pena capitale per la donna, accusata da due persone di aver insultato l'Islam, era stata confermata dall'Alta Corte di Lahore.