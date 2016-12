La Wto bacchetta Bruxelles: illegali gli aiuti Ue a Airbus

L'Unione europea non ha eliminato i sussidi ad Airbus, che già in precedenza erano stati giudicati contrari alle norme. Lo afferma la World trade organization esprimendo la sua linea nella battaglia Ue-Usa per gli aiuti a Airbus e Boeing. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg, sottolineando che gli Stati Uniti accolgono la decisione con entusiasmo. "E' una vittoria per noi e per i nostri lavoratori", dichiara il segretario del Commercio Usa Michael Froman.