La Turchia censura Fb, Twitter e Youtube: "Niente foto del pm ucciso"

01:30 - La Turchia sempre più autoritaria e sempre più islamica di Recep Tayyip Erdogan ha bloccato lunedì per diverse ore l'accesso ai social media: nel mirino sono finiti Twitter, Facebook e Youtube. La decisione delle autorità è maturata dopo che le piattaforme avevano pubblicato le foto del magistrato, Mehmet Selim Kiraz, preso in ostaggio martedì da due "brigatisti" del Dhkp-C e poi ucciso nell'assalto delle teste di cuoio turche.

Ufficialmente il blocco è stato deciso dopo le proteste di numerosi cittadini per le immagini del pm.



Fb "riacceso" dopo la rimozione delle immagini contestate - Il blocco all'accesso di Facebook è stato tolto dopo un paio di ore quando dal social network è stato rimosso il contenuto contestato. Solo in serata anche Twitter è stato "riacceso", anche qui - scrive l'agenzia Anadolu - dopo che i legali del social hanno garantito alle autorità che le immagini contestate sono state eliminate dalla piattaforma. Ancora inaccessibile invece rimane YouTube.



L'immagine della discordia - Nella controversa immagine si vede il magistrato preso in ostaggio nel suo ufficio, al palazzo di Giustizia di Istanbul, mentre uno dei sequestratori gli punta la pistola alla tempia.



Il portavoce della presidenza, Ibrahim Kalin, ha spiegato che la procura ha voluto bloccare l'accesso ai siti dei social media perché alcune testate hanno agito "come se stessero facendo propaganda al terrorismo" nel condividere le immagini del magistrato sequestrato. "Quello che è accaduto dopo (la morte del pm, ndr) è orrendo tanto quanto l'incidente in sé", ha aggiunto. "La procura ha chiesto che questa immagine non sia più usata in nessuna delle piattaforme elettroniche".



La protesta in Rete: "Limitata la libertà di stampa" - Subito è scattata la protesta in Rete: il divieto ai social "è una nuova sproporzionata risposta nel limitare la libertà di stampa", ha twittato Marietje Schaake, eurodeputata olandese. Su Twitter è apparso l'hashtag #TwitterisblockedinTurkey, per manifestare solidarietà ai turchi e contro l'oscuramento dei social, in testa tra le tendenze.



Il blocco aggirato, pubblicati dalla Turchia tre milioni di tweet - In rete sono girati anche numerosi consigli per aiutare gli utenti turchi ad aggirare il blocco. Il principale (ed il più semplice) era di cambiare le impostazioni del server Dns, che permette di accedere a internet, scegliendo quelle internazionali. Un altro modo per aggirare la censura è installare una Vpn (sigla per Virtual Private Network), cioè una rete di telecomunicazioni privata (ce ne sono molte anche gratuite); oppure usare Tor (The Onion Router) un sistema di comunicazione anonima per internet disponibile per molti sistemi operativi.



Pare che questi suggerimenti funzionino tanto che - come scrive l'account @SpiritofGezi - "tre milioni di tweet sono stati postati su Twitter da quando c'è il blocco e sono destinati a crescere".



A rischio altri 166 siti - Il blocco dei social media potrebbe riguardare ora altri 166 siti, rei di aver pubblicato foto poco gradite alle autorità. Già la scorsa settimana, alcuni fra quotidiani e tv fra cui Hurriyet online e la Cnn turca non sono stati ammessi ai funerali di Kiraz proprio perché avevano pubblicato la foto del magistrato. Il provvedimento deciso oggi da Ankara è simile a quello preso un anno fa quando, per impedire la diffusione delle denunce di corruzione contro il governo dell'allora premier Erdogan, la Turchia bloccò temporaneamente Twitter e YouTube.