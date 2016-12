La Svizzera è il Paese dove si vive meglio dopo una certa età

07:18 - E' la Svizzera il posto in cui è meglio invecchiare, mentre l'Italia, pur essendo uno dei Paesi con la maggior longevità, è solo al 37esimo posto. Lo certifica il Global AgeWatch Index. Il giudizio si basa sulla situazione e sulle politiche per gli anziani. Sul podio dopo la Svizzera si piazzano Norvegia e Svezia, mentre all'ultimo posto c'è l'Afghanistan.

La classifica, che comprende 96 Paesi, è stata redatta dall'associazione Help Age International e dall'università di Southampton.



Italia sorpassata da realtà insospettabili - L'Italia è preceduta, oltre che da tutti i Paesi dell'Europa occidentale, anche da realtà insospettabili come Repubblica Ceca o Polonia. "Questo indice è fondamentale per rappresentare la vita degli anziani nel mondo - spiega il coordinatore Asghar Zaidi - non solo confrontando la loro pensione e la salute, ma anche l'ambiente "age friendly" in cui vivono".



Italia sesta al mondo per sanità - A primeggiare nella classifica, spiega l'esperto, sono i Paesi che hanno politiche che favoriscono le pensioni sociali, la sanità universale e che rendono possibile un ambiente favorevole dal punto di vista fisico e sociale per gli anziani. L'Italia è sesta al mondo per sanità, ma paga proprio la mancanza di politiche che creino un ambiente favorevole all'autonomia dell'anziano.