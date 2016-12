La Svizzera attiva un numero verde per dare informazioni su Brexit

La Svizzera non è membro dell'Unione Europea, non ha assolutamente voglia di entrarci eppure oggi apre una linea verde per i suoi abitanti che vogliono avere informazioni... sulla Brexit. Il numero della helpline è 0 800 24-7-365. Questa "helpline" è attiva sette giorni su sette, 24 ore su 24. "Malgrado la decisione del Regno Unito di uscire, le regole attualmente in vigore continuano ad applicarsi alle aziende e ai cittadini svizzeri; in altri termini, niente cambia per il momento", indica il ministero.