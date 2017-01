La storia di Amina: libera da Boko Haram, “prigioniera” del governo

Nessuno immaginava che Amina stesse uscendo da 765 giorni di sequestro per entrare in un mistero lungo, appunto, 148 giorni . La ragazza infatti non ha ancora fatto ritorno nel suo villaggio di Mbalala, ha rivisto la sua famiglia una volta sola a luglio e praticamente non ha parlato quasi con nessuno. Amina è sotto la protezione dei servizi nigeriani in una località non meglio precisata nei pressi della capitale Abuja.

Perché? Qualcuno dice che il governo non vuole che racconti i fallimenti dell’esercito nigeriano nella caccia ai rapitori (compresi i raid costati la vita a sequestratori e sequestrate). Qualcun altro, secondo fonti dell'agenzia Associated Press, teme che possa ribadire il desiderio di riunirsi con il padre di suo figlio (“E’ una vittima come me, è stato rapito come me da BokoHaram e costretto a combattere al loro fianco” ha detto di lui ai governativi).

All’appello mancano ben 196 ragazze - Amina oggi non è l’unica rapita ad essere "in libertà": ad ottobre il governo nigeriano ha negoziato e ottenuto il rilascio di altre 21 ragazze. Altre due sono state trovate a novembre e nei giorni scorsi. Tutte vivono sotto il controllo del governo: fonti istituzionali hanno fatto sapere che le sopravvissute vengono curate fisicamente e supportate da un punto di vista psicologico. Intento nobile senz’ombra di dubbio ma decisivo potrebbe essere il reinserimento nella famiglia d’origine (anche se, secondo la cultura locale, non è detto che queste siano disposte a riabbracciarle), il ritorno a scuola e a quella vita “normale” interrotta poco più di mille giorni fa. Quella normalità che le stesse autorità promisero loro poche ore dopo la liberazione, mostrandosi al loro fianco davanti a telecamere e fotografi. Quella stessa normalità chiesta da tutto il mondo (Michelle Obama per prima) con un hashtag, #bringbackourgirls.