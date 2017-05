La stampa francese contro Macron: "Vuole scegliersi i giornalisti"

Prima grana per il nuovo presidente francese Emmanuel Macron. "Vuole selezionare i giornalisti che partono in missione con lui", è l'accusa lanciata da diverse testate dopo che l'Eliseo ha fatto sapere che d'ora in poi a scegliere i giornalisti che accompagneranno Macron nei viaggi all'estero (o in patria) sarà la presidenza e non più le redazioni.