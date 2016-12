La soldatessa israeliana anti-Isis conferma: "Non sono stata rapita e sono al sicuro"

"Sono tutte stupidaggini - continua la donna nel suo messaggio - le notizie diffuse da un blog vicino agli islamici", secondo il quale Gill era stata fatta prigioniera a Kobane, la città al confine tra Siria e Turchia. Il testo si conclude con le parole dialettali ebraiche "Yalla, acharai", che significa "Forza, seguitemi".



Voci confermate dunque: Gill non è caduta prigioniera dell'Isis, è sempre determinata a combattere l'esercito islamico in prima linea e per questo si sta addestrando in una zona impervia, dove per il momento non può essere raggiunta. A sostenerlo, in una conversazione dalla zona dei combattimenti, con una giornalista israeliana, sono fonti curde, secondo le quali le notizia divulgate "sono solo un espediente propagandistico".