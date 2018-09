La Russia all'Opac: non ignorare rapporti su armi chimiche in Siria

La Russia ha invitato l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche a non trascurare i rapporti su un possibile "provocatorio" uso di armi chimiche a Idlib, in Siria. "I Paesi occidentali - ha detto il rappresentante permanente di Mosca all'Opac, Alexander Shulgin - stanno cercando di politicizzare" l'organizzazione che, invece, "potrebbe alzare la voce per sottolineare l'inammissibilità di simili provocazioni".