La ricercatrice italiana uccisa a Ginevra "conosceva il suo assassino"

Valentina Tarallo, la ricercatrice torinese di 29 anni che lunedì sera è stata uccisa a sprangate a Ginevra, in Svizzera, forse conosceva il suo assassino. E' l'ipotesi al vaglio degli investigatori, che sta dando la caccia a un uomo già noto alle forze dell'ordine per altre aggressioni. All'origine dell'omicidio, secondo gli inquirenti elvetici, potrebbe dunque non esserci una rapina come si era pensato.