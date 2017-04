La "profezia" di Hillary Clinton: io avrei attaccato Assad

"Da segretario di Stato appoggiavo un'azione più aggressiva sulla Siria". Detto, fatto. Le parole pronunciate da Hillary Clinton diventano un involontario "suggerimento" al presidente Trump che poi ha effettivamente deciso il bombardamento in Siria . Una coincidenza fortuita, dunque, per l'ex candidata democratica alla Casa Bianca. La Clinton ha spiegato che durante i primi quattro anni di Barack Obama aveva elaborato un piano per Damasco.

"Assad ha un'aviazione e questa aviazione è la causa della maggior parte delle morti di civili, come abbiamo visto nel corso degli anni e in questi ultimi giorni. E credo veramente che avremmo dovuto e dovremmo ancora far fuori le sue basi aeree e impedirgli di usarle per bombardare persone innocenti e per lanciare contro di loro il gas sarin", ha detto a margine della conferenza sulle "Donne nel mondo" a New York.



La Clinton quindi ha "invitato" Trump ad agire, facendo quello che Barack Obama aveva solo minacciato di fare. Non è comunque una sorpresa. La linea politica sulla Siria l'aveva messa, infatti in contrasto con il presidente Obama.