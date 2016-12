La nuova ministra della sanità è obesa: in Belgio scoppia la polemica

Il nuovo ministro della Sanità belga, Maggie De Block, non si può certo definire una donna longilinea. Ma quando un giornalista della tv pubblica fiamminga Vrt, in un tweet rimbalzato sulla Rete, le ha dato dell'obesa chiedendosi quale sia la sua credibilità, è scoppiata la polemica. E la neo ministra ha risposto per le rime: "Sono sciocchezze: alla Camera non mi giudicano per il mio aspetto ma per le mie capacità".

"Il Belgio ha d'ora in poi una ministra della Salute pubblica obesa - ha scritto sul social network Tom Van de Weghe -. Qual è la sua credibilita'?", si e' chiesto. La frase ha provocato sconcerto nelle Fiandre, dove la De Block, che è medico, è molto nota e apprezzata.



La risposta della neo ministra non si è fatta attendere: "Penso che queste osservazioni siano sciocchezze - ha detto -. Alla Camera i miei colleghi non mi giudicano in base al mio aspetto fisico, ma mi fanno i complimenti sulla conoscenza che ho dei miei dossier".



Le critiche, però, sui social network non si limitano all'intervento del giornalista: "Come medico, Maggie De Block dà un buon esempio?", è la domanda che si fanno in molti. E la ministra è intervenuta anche su questo fronte: "Un medico è una persona fatta di carne e sangue - ha detto -. I miei pazienti non si riferiscono alle mie misure; piuttosto, vengono da me per la qualità delle mie cure".