La Nsa non verrà riformata: il Senato boccia la legge Obama sulla sicurezza

09:38 - Duro smacco a Obama: il Senato Usa ha bloccato la riforma della National Security Agency, al centro dello scandalo del Datagate. La misura, chiamata Usa Freedom Act, prevede la fine della raccolta automatica di dati dalle chiamate telefoniche degli americani. Il provvedimento non ha superato il voto procedurale del Senato per l'avvio della discussione. A votare contro quasi tutti i repubblicani, contrari a rivedere i poteri dell'agenzia.

La riforma della Nsa non è passata per soli due voti, avendo ottenuto 58 consensi invece dei 60 necessari per l'approvazione. Il no rinvia al prossimo anno il dibattito sulla riforma, che si è impantanata sul Patriot Act che puntava a rinnovare e modificare.



Il Patriot Act è la controversa legge anti-terrorismo approvata d'urgenza dopo l'11 settembre che estende di fatto i poteri d'intervento dell'intelligence e dell'autorità giudiziaria nella vita privata dei cittadini, autorizzando controlli estesi a tutti i livelli. "Questo è il momento peggiore possibile per legarci le mani dietro la schiena", ha affermato il leader dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell, per bloccare l'approvazione della riforma.