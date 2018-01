La Norvegia: estraderemo mullah Krekar in Italia se sarà condannato

Il ministro della Giustizia norvegese ha annunciato che il mullah Krekar sarà estradato in Italia se sarà condannato dal tribunale di Bolzano nel processo che riprenderà il 15 gennaio. Il 61enne Krekar, al secolo Najmuddin Faraj Ahmad, vive in Norvegia come rifugiato dal '91. Ex leader del gruppo curdo integralista Ansar al-Islam, era stato arrestato nel novembre 2015 in Alto Adige con l'accusa di essere a capo di una cellula jihadista attiva a Merano.