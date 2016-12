La Nato: sostegno in Libia ma no a una missione di combattimento

La Nato è pronta "a fornire supporto al governo di unità nazionale" in Libia, ma "non pianifica una missione di combattimento". A sottolinearlo è il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, il quale spiega che l'intervento della Nato vuole essere "complementare" all'azione europea, e per questo l'Alleanza sta valutando "una azione di capacity building, per la riforma delle istituzioni della Difesa".