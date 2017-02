La Nasa mostra il possibile volto dei sette nuovi pianeti gemelli della Terra

C'è vita sui pianeti di TRAPPIST-1? La Nasa non è ancora in grado di dirlo ma gli scienziati sono certi che, se ci fosse, sarebbe molto diversa da quella sulla Terra. In un video diffuso dall'agenzia spaziale americana, vengono diffuse le immagini di come gli astrofisici immaginano possa apparire il nuovo gruppo di pianeti annunciato in pompa magna: è stato il telescopio spaziale Spitzer a rilevare i sette pianeti di dimensioni simili a quelle della Terra intorno alla stella nana M conosciuta come TRAPPIST-1. Tre di loro si trovano in quella che è nota come zona abitabile dove potenzialmente c’è acqua allo stato liquido.