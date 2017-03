La moglie di Fillon: "Francois vada avanti, solo lui può essere presidente"

Penelope Fillon, al centro dello scandalo per gli incarichi presunti fittizi che ha ricoperto in Parlamento per il marito, sostiene di aver svolto per lui e per il deputato che lo sostituì, Mac Joulaud, "compiti molto diversi fra loro: mi occupavo della corrispondenza insieme con la segretaria, preparavo per lui appunti e schede sulle manifestazioni locali nella nostra circoscrizione, che poi potesse utilizzare nei suoi discorsi. Gli facevo anche una specie di rassegna stampa locale. Lo rappresentavo in alcune occasioni a certe manifestazioni, rileggevo i suoi discorsi".



Alla domanda sul perché avesse detto in una delle sue rare interviste degli anni passati che non si occupava di politica, risponde: "Non ritenevo fosse politica, lavoravo per mio marito e per gli abitanti della Sarthe".



La moglie di Fillon conclude sottolineando che "io ci sono, ci sono sempre stata e sempre ci sarò. Sto con Francois da 36 anni e ci resterò tutto il tempo che ci rimane da vivere". E il marito, secondo lei, "è l'unico candidato che abbia l'esperienza, la visione, il progetto e la determinazione necessaria per dirigere la Francia".



Il domenicale francese, però, assieme all'intervista pubblica un sondaggio Ifop secondo il quale i francesi non sono d'accordo con la sua idea: è ormai il 71% a non voler più una candidatura di Fillon all'Eliseo, mentre solo il 28% vorrebbe che resistesse.