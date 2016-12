La Merkel non esclude ricandidatura

Angela Merkel non alimenta le illazioni su un'eventuale ricandidatura alla cancelleria, ma neppure la esclude: "Ho detto ai cittadini di essere a disposizione per questa legislatura. Di tutto il resto si parlerà al momento giusto e questo non è ancora arrivato", ha risposto in una intervista al secondo canale pubblico, lo ZDF. Il settimanale "Der Spiegel" aveva rivelato che Merkel sarebbe pronta a candidarsi di nuovo nel 2017.