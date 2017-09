La May all'Onu: giganti del web facciano di più contro il terrorismo

I colossi del web "devono fare di più ed essere più rapidi nel rimuovere i contenuti estremisti" e la propaganda violenta da internet. A chiederlo nuovamente sarà il premier britannico, Theresa May, nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'Onu. Già in passato la May aveva denunciato la rete come "una zona franca" per i messaggi jihadisti, per i radicali e per chi "promuove il terrorismo".