La Magna Carta compie 800 anni, fu documento fondamentale per i diritti

Con la Magna Carta, il 12 giugno 1215, il re d'Inghilterra Giovanni Senzaterra accordava ai baroni d'Oltremanica alcune concessioni, utili alla monarchia per mantenerne l'obbedienza. Dopo 800 anni, il documento è ritenuto come uno dei passi fondamentali dell'uomo nel riconoscimento dei diritti del cittadino. Vista all'epoca come un provvedimento minore, la Magna Carta è in realtà una delle basi del mondo che conosciamo oggi.

Originariamente indirizzato ai nobili inglesi, il documento scritto in latino ha cambiato le sorti dei sudditi d'Albione, diventando col tempo una "pagina" della storia della democrazia. Gli articoli principali riguardano:

- il divieto per il sovrano di imporre nuove tasse ai vassalli diretti senza aver prima ottenuto il consenso del "commune consilium regni", composto da arcivescovi, abati, conti e i maggiori baroni, da convocare con preavviso;

- la garanzia per tutti gli uomini di non poter essere imprigionati senza prima essere stati regolarmente processati

- la proporzionalità della pena rispetto al reato

- il futuro principio della legittima resistenza all'oppressione di un governo ritenuto ingiusto

- l'integrità e libertà della Chiesa inglese

- veniva inoltre concesso a tutti i mercanti il diritto gratuito di ingresso e di uscita dal paese (tranne quelli provenienti da Paesi in conflitto con l'Inghilterra).