La Macedonia concede l'ingresso a 200 migranti "in pericolo"

Quasi 200 migranti sono stati fatti entrare venerdì pomeriggio in Macedonia dalla terra di nessuno alla frontiera con la Grecia, dove la polizia aveva imposto un blocco usando anche lacrimogeni. A segnalarlo è il ministero dell'Interno macedone, precisando che l'ingresso è stato consentito a un "numero limitato" di migranti "in pericolo". Le autorità hanno quindi fatto sapere che gli ingressi potranno proseguire, ma a gruppi di 200 alla volta.

"A un numero limitato di immigrati illegali che rientrano nella categoria in pericolo - sottolinea il ministero in un comunicato, non specificando però quali siano queste categorie - abbiamo consentito l'ingresso in Macedonia. A loro verrà prestato aiuto proporzionalmente alle possibilità dello Stato".



A differenza dei giorni precedenti, quando quotidianamente erano stati rilasciati certificati di ingresso a oltre 1.300 cittadini stranieri, nelle ultime 24 ore il numero è molto diminuito, scrive il quotidiano macedone "Utrinski Vesnik": venerdì ne sono stati emessi solo 181. Dal 19 giugno ad oggi, la Macedonia ha rilasciato 41.595 certificati a richiedenti asilo.