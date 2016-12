4 aprile 2015 La Luna rossa ha dato spettacolo nell'eclisse più breve del secolo. Ma non in Italia Spettacolari immagini del fenomeno arrivano da Los Angeles, California. Lo straordinario fenomeno è durato soltanto per cinque minuti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:23 - E' stata la più breve del secolo la prima eclisse totale di Luna del 2015. Il nostro satellite si è colorato di rosso nel cielo notturno, ma lo spettacolo è stato visibile soltanto per cinque minuti e non dall'Italia. E' stato invece possibile ammirarlo da Australia, Giappone e la parte occidentale del Nord America. Ecco alcune foto della Luna rossa scattate in California, da Los Angeles.