La lotta contro le malattie della povertà vince il premio Nobel 2015 per la Medicina

William Campbell, Satoshi Omura e Youyou Tu sono i vincitori del Nobel per la Medicina 2015 . Il premio è stato assegnato all'irlandese Campbell e al giapponese Omura per le nuove terapie messe a punto contro le infezioni causate da parassiti chiamati nematodi e alla cinese Tu per le nuove strategie di lotta alla malaria .

Chi sono i tre vincitori - L'irlandese Campbell è nato nel 1930 a Ramelton, ha lavorato nel Paese natìo per poi trasferirsi negli Stati Uniti, dove è professore emerito nella Drew University di Madison, New Jersey.



Il giapponese Omura è nato nel 1935 nella prefettura di Yamanashi, ha sempre lavorato in Giappone ed è professore emerito nell'universita' di Kitasato.



Campbell e Omura hanno permesso di mettere a punto nuove armi contro malattie che affligono un terzo della popolazione mondiale, concentrata in Africa sub-sahariana, Sud Asia e Centro-Sud America.



Youyou Tu è invece nata nel 1930 in Cina, dove ha condotto la carriera scientifica. Dal 2000 è ai vertici dell'Accademia di medicina Tradizionale Cinese. Ha dato un enorme contributo alla lotta contro la malaria grazie alla scoperta dell'artemisina.