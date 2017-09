La lettera inedita che Obama scrisse a Trump: mai perdere di vista la democrazia

Una lettera concisa, in perfetto stile Obama, articolata per punti. E’ il commiato indirizzato a Trump dall’allora presidente uscente che, dopo otto anni e due mandati, si riservava la possibilità di “illuminare” il suo successore con un messaggio di benvenuto alla Casa Bianca . Mai banale né scontato, Barack Obama si congratula col tycoon per la vittoria elettorale e gli consiglia di non perdere mai di vista l’importanza delle istituzioni democratiche . La lettera, inedita, è stata rivelata dalla CNN dopo sette mesi dall’insediamento della nuova amministrazione.

Un’antica ed elegante tradizione - Il presidente americano uscente lascia una lettera al suo successore, che la trova al suo arrivo nello Studio Ovale. Lungi dal voler dispensare consigli sul futuro operato del collega, Obama scrive a Trump per congratularsi all’alba di questa “grande avventura”, sottolineando l’unicità di un’esperienza che “renderebbe inutile qualsiasi mio suggerimento”, spiega. Ma nella sua missiva – che non raggiunge le 300 parole – il 44° presidente degli Stati Uniti d’America riflette sul peso di alcune responsabilità. Oltre alla durezza della politica e alla brutalità delle lotte di potere, è importante ricordare la centralità del popolo americano: “Milioni di persone hanno messo le loro speranze in te, e tutti noi, al di là dei festeggiamenti, dobbiamo sperare di avere più prosperità e sicurezza sotto la tua presidenza”.



Il valore della democrazia - Data l'importanza della “leadership americana” nel mondo, continua Obama, “è nostra responsabilità, attraverso le nostre azioni e l'esempio che forniamo, sostenere un ordine internazionale che è stato posto fin dalla fine della guerra fredda e da cui dipendono prosperità e sicurezza”. Sulla singolare dimensione del ruolo del presidente dice: “Siamo solo occupanti temporanei di questa posizione” e, pertanto, “custodi di istituzioni e di tradizioni democratiche come lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, la protezione dei diritti civili per i quali i nostri antenati hanno combattuto”.



Le difficoltà – Nella sua ultima riflessione l’ex presidente si attiene a un registro più personale. “Nella sconfitta per gli eventi e nell'onere della responsabilità, prendere del tempo per amici e familiari aiuterà a superare i momenti difficili che sono inevitabili”. Un consiglio generico e allo stesso tempo mirato, che assume un significato particolare dopo la caotica estate di Trump, tra le violenze razziste di Charlottesville, la follia atomica di Pyongyang e i continui battibecchi col Congresso.