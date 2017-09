La Lawrence attacca Trump: "Harvey e Irma una vendetta di Madre Natura"

Le accuse - "Se gli americani non avessero eletto Trump, Madre Natura non avrebbe avuto nessuna ragione per essere così maledettamente arrabbiata" ha affermato l'attrice. E poi ha aggiunto: "E' preoccupante pensare che il cambiamento climatico è una nostra responsabilità e che noi lo ignoriamo. L'unico modo in cui possiamo esprimerci è attraverso il voto". L'attrice ha poi continuato a manifestare il suo malcontento per la vittoria di Trump, da lei definita "sorprendente". "Gli argomenti di conversazione di Trump e della politica americana erano "veramente estremi e sconvolgenti". Tuttora sento delle cose in tv che mi devastano, è tutto talmente poco chiaro", ha detto. E alla domanda dell'intervistata "Pensa che Trump sia confuso?" Lawrence ha risposto: "Non lo trovo confuso. Penso di sapere esattamente quello che è".



I precedenti - Non è la prima volta che l'attrice prende una posizione netta in merito. Già nel 2015, quando Trump aveva appena iniziato la sua campagna elettorale, Lawrence aveva affermato che la sua vittoria avrebbe rappresentato "la fine del mondo". E dopo la vittoria del tycoon era apparsa in un video in cui gli "dedicava" un dito medio.



Le reazioni - Tante le reazioni alle parole dell'attrice. Alcune anche molto dure. C'è chi, addirittura, ha chiesto al mondo di Twitter di boicottare il suo nuovo film e chi l'ha definita "una sinistroide malata di mente".