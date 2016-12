La Grecia va al voto anticipato: crolla la borsa, timori Ue per rischio "Grexit"

13:33 - Fallisce al terzo turno l'elezione del presidente greco. Il Paese si appresta dunque ad andare al voto anticipato il 25 gennaio. Il candidato governativo Stavros Dimas, 73 anni, membro di Nea Dimokratia del premier Antonis Samaras ed ex commissario europeo, ha ottenuto solo 168 preferenze sulle 180 necessarie per farcela. I "presente" (equivalenti a "no") sono stati 132. Renzi: "Non temo effetti di contagio per l'Italia".

La prospettiva di una vittoria della sinistra radicale di Alexis Tsipras, con la possibilità a breve o medio termine di una "Grexit", cioè dell'uscita di Atene dall'euro nonostante il leader di Syriza non lo chieda più, torna quindi a scombussolare i mercati e a far tremare le Borse europee: a metà giornata Atene perde oltre l'11% e Milano oltre il 2%.



Nel Paese ellenico intanto è già iniziata la campagna elettorale, con un prima botta e risposta tra Samaras e Tsipras. "Non abbiamo dubbi, vinceremo", ha detto Samaras (che gli ultimi sondaggi danno in ripresa) definendo lo scrutinio di fine gennaio "l'elezione più cruciale di questi ultimi decenni", convinto che "il popolo greco non ci lascerà tornare alla crisi, non lascerà i sacrifici perdersi nel nulla". Samaras ha garantito che sotto la sua guida, la Grecia resterà nell'Ue e nell'euro.



Tsipras ha risposto parlando di "giornata storica per la Grecia, con una maggioranza di greci determinati a porre un termine alle politiche di austerità", imposte dalla troika composta da Fmi, Commissione Ue e Bce. "Con l'aiuto del popolo greco - ha aggiunto - le politiche di austerità del Memorandum diventeranno storia. Il futuro è già iniziato".