La Grande Muraglia del regno Saudita 600 miglia di barriera anti-Isis

12:00 - Una muraglia lunga 600 miglia che corre lungo la frontiera settentrionale dell'Arabia Saudita. E' il progetto della famiglia reale del Paese, che punta a costruire una vera e propria barriera che difenda i suoi territori da Iraq e Kuwait, i Paesi in cui più forte è stata l'avanzata delle milizie del terrore dell'esercito Isis.

Il muro farà da confine settentrionale al Paese, come scrive il Daily Mail, sarà affiancato da un canale e intervallato da torri radar di sorveglianza, centri di comando e posti di guardia, con lo scopo di difendere il territorio saudita, ricchissimo di petrolio, dalla temuta invasione dello Stato Islamico.



La tensione si è alzata ancora dopo che nel Paese, la settimana scorsa, in un attacco suicida sono rimaste uccise due guardie di frontiera. Nessuno ha reclamato la paternità dell'attentato, avvenuto in un'area desertica, ma risulta molto sospetta la localizzazione: non lontano dalla provincia irachena di Anbar, dove le forze Isis sono in lotta con l'esercita iracheno.



Ed è così che il re saudita Abdullah bin Abdulaziz al-Saud ha deciso di dare il via ai lavori in settembre, subito dopo l'insurrezione delle tribù sunnite in gran parte del territorio dell'Iraq.



La barriera, che partirà dalla Giordania, percorrerà la frontiera con l'Iraq per arrivare fino al confine con il Kuwait, comprende 78 torri di controllo, otto centri di comando, 10 mezzi di sorveglianza mobile, 32 centri di intervento rapido, tre squadre di intervento, secondo quanto riferisce Janes.com.



Due muri, un canale e una strada per le pattuglie che collega le torri vedetta e le aree di guardia: così sarà articolata l'opera, come mostra un video promozionale che ne illustra i caratteri. I radar potranno captare la presenza di persone fino a 12 miglia e di veicoli fino a una distanza di 24 miglia.



D'altra parte, proprio la Sacra Moschea a Medina e la Mecca sono obiettivi chiave dell'esercito dello Stato islamico, che non vede di buon occhio i forti legami tra l'Occidente e il regno saudita, giudicato come un traditore dello spirito dell'Islam: è lo stato lo stesso Isis a rivendicare alcuni attacchi contro le forze di sicurezza saudite, la minoranza sciita e gli stranieri. Per di più, le forze saudite hanno raggiunto quelle americane nei posti d'attacco contro l'Is in Siria. Tutti motivi che rendono il regno saudita un obiettivo privilegiato dei militanti del terrore.