La Gran Bretagna rivede crescita Pil al ribasso, da +2% a +1,5%

Il governo britannico ha rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2017 dal +2% previsto a marzo al +1,5%. Lo ha riferito il cancelliere dello Scacchiere britannico, Philip Hammond, presentando il progetto di bilancio in Parlamento. Secondo il ministro, la causa del taglio è la "performance della produttività che continua a deludere". L'Office for Budget Responsibility ha tagliato la stima di crescita del Pil anche nel 2018: dal +1,6% al +1,4%.