In cinque hanno perso la vita travolti dal furgone del terrorista uzbeko Sayfullo Saipov, che alla vigilia di Halloween ha commesso la strage sulla pista di Manhattan, a New York. Facevano parte della comitiva di 10 argentini che era in vacanza nella Grande Mela per festeggiare il trentennale del diploma. A pagare quel viaggio, l'imprenditore 48enne Ariel Erlij, il più ricco degli amici, proprietario di un'acciaieria. Un regalo che aveva reso felici tutti, come dimostrano le ultime immagini della pedalata lungo Hudson, girate prima dell'investimento mortale da uno dei partecipanti, Ariel Benvenuto.