La Germania al voto in tre Stati, la "sfilata" alle urne dei leader dei partiti politici

Dal premier della Sassonia-Anhalt a quello della Renania-Palatinato, passando per i candidati Winfried Kretschmann (Verdi), Malu Dreyer (Spd) e Guido Wolf (Cdu): sono molti le personalità politiche che hanno risposto alla chiamata alle urne per rinnovare i parlamenti di tre Stati tedeschi. Il voto rappresenta un vero e proprio test per Angela Merkel e il suo partito (Cdu), sui quali grava il peso della questione migranti.