La gaffe della tv russa: "Giornata perfetta per bombardare la Siria"

Se il tempo è bello, il clima è mite, perché non sganciare qualche bomba? Devono averlo pensato alla televisione di Stato Rossia24 . Durante le previsioni meteo la conduttrice ha fatto notare: "In ottobre in Siria la velocità del vento è relativamente bassa, piove solo una volta ogni dieci giorni e le temperature raramente vanno oltre i 35 gradi : tutte condizioni che rendono piu' facile condurre i raid".

Davanti al monitor tra indicazioni sulla temperatura e riproduzioni di caccia russi, la giovane presentatrice si è rallegrata del clima sereno: "Le forze aeree russe stanno proseguendo le loro operazioni in Siria: secondo gli esperti è questo il clima meterologico migliore per gli attacchi aerei".



E l'episodio non è che l'ennesima gaffe da parte del canale televisivo russo. Nel corso del 2015 Rossia24 incappò in un incidente analogo con le previsioni del tempo a Debaltsevo, dove erano in corso intensi combattimenti tra le truppe ucraine e i separatisti filorussi.