La gaffe della principessa del Kent: ha indossato una spilla coloniale al pranzo con Meghan Markle: costretta a scusarsi

La principessa del Kent ha chiesto scusa per aver indossato una controversa spilla con una testa di moro, scatenando le accuse di razzismo, al pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace. La principessa "è molto dispiaciuta e angosciata di aver provocato un'offesa", ha detto il portavoce Simon Astaire, riferiscono i media britannici.



La spilla - L'oggetto in questione è una spilla in oro giallo raffigurante un moro ed è tipica del Settecento, quando la famiglia reale inglese era alla guida di un impero coloniale.



Le orgini della promessa sposa - La madre di Meghan Markle è una donna afroamericana di nome Doria Loyce Ragland, mentre il padre si chiama Thomas Wayne Markle, ed è di origini irlandesi e africane.



Per i social è razzismo - "Meghan Markle incontra ufficialmente la famiglia ed è accolta in questo modo?", afferma indignato un utente. Altri gli fanno eco, chiedendo alla regina Elisabetta II di "bandire la principessa razzista, una donna orribile".



Il precedente - Marie Christine von Reibnitz è già stata accusata di razzismo: in un ristorante di New York nel 2004 avrebbe detto a un gruppo di clienti neri, a suo avviso troppo rumorosi, di "tornarsene nelle colonie". La principessa del Kent ha sempre smentito questa versione, affermando di aver detto che sarebbe pronta lei a ritornare nelle colonie. Durante un'intervista, inoltre, dichiarò di amare il "popolo africano".