La figlia del ct del Marocco stuprata durante un reality, programma annullato

La ragazza, racconta Le Parisien, ha presentato la denuncia dicendo di essere stata violentata da un altro concorrente della trasmissione, che però ha negato annunciando che si tutelerà in sede legale. Il programma è stato subito interrotto mentre la giovane, che per partecipare al reality aveva raggiunto le isole Fiji, è subito rientrata in Francia.



Il reality prende il nome dall'isola thailandese che ha ospitato la prima edizione, che risale al 2001. Negli anni successivi era stato girato in diverse località esotiche. Era già accaduto che il programma venisse interrotto: nel 2013 era saltato in seguito alla morte di un concorrente per un arresto cardiaco.