La Corte Ue: sì al licenziamento per chi abusa della mail aziendale

I datori di lavoro possono controllare l'uso che i dipendenti fanno della mail aziendale. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani , sostenendo che non vi sia violazione del diritto alla privacy. Non solo, le società sono anche autorizzate a licenziare in caso di utilizzo dell'account aziendale a fini personali. Il caso riguarda il ricorso presentato alla Corte di Strasburgo da un cittadino romeno.

Secondo i tribunali nazionali, la Corte europea avrebbero dovuto dichiarare nullo il suo licenziamento perché dovuto a una violazione del suo diritto alla privacy. L'uomo è infatti stato licenziato dopo che il datore di lavoro ha scoperto che usava la messaggeria Yahoo intestata all'azienda per corrispondere con la fidanzata e il fratello, infrangendo le regole interne della società.



I giudici di Strasburgo, però, ritengono che "non è irragionevole che un datore di lavoro voglia verificare che i dipendenti portino a termine i propri incarichi durante l'orario di lavoro".



Inoltre hanno osservato che l'accesso alla messaggeria Yahoo aziendale da parte del datore di lavoro è stato effettuato nella convinzione che contenesse solo comunicazioni professionali e che il contenuto delle comunicazioni private non è stato utilizzato dai tribunali per legittimare il licenziamento.