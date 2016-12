La Corte suprema frena Cassandra: ragazza malata dovrà fare la chemio

12:47 - Una ragazza 17enne ammalata di cancro, che si rifiuta di sottoporsi alla chemioterapia, sarà obbligata a farlo dopo la decisione della Corte Suprema del Connecticut. Il caso era finito in tribunale dopo la denuncia della paziente, Cassandra C., e della madre, per violazione dei diritti. La Corte Suprema ha dato ragione ai funzionari statali giudicando la minorenne non mentalmente competente per prendere le proprie decisioni mediche.

Alla ragazza era stato diagnosticato il linfoma di Hodgking a settembre, ma dopo due sedute di chemio aveva deciso, con l'appoggio della madre, di sospendere il trattamento. Gli assistenti sociali si sono tuttavia opposti, sostenendo che debba proseguire la chemioterapia, poiché secondo i medici in questo caso avrebbe dall'80 all'85% di possibilità di sopravvivere.



La paziente dovrà dunque rimanere ricoverata all'Hartford, sotto custodia degli assistenti sociali e continuare la terapia.