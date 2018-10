La Corte dell'Aja: stop provvisorio alle sanzioni Usa contro l'Iran

La Corte internazionale di Giustizia dell'Aja ha indicato "in via provvisoria" che le sanzioni imposte dagli Usa all'Iran devono essere annullate. Si tratta di bandi all'esportazione "di medicine, derrate alimentari e prodotti agricoli, ed equipaggiamenti per la sicurezza dell'aviazione civile". Una decisione che Teheran ha salutato come dimostrazione del fatto che Washington impone "sanzioni tiranniche e illegali al popolo di altri Paesi".