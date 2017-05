La Corea del Sud al voto, si sceglie presidente dopo Park

La Corea del Sud elegge il nuovo presidente che succederà Park Geun-hye, costretta a chiudere in anticipo il mandato quinquennale per l'impeachment di marzo nato dallo scandalo di corruzione e abuso di potere che l'ha coinvolta insieme alla confidente Choi Soon-sil. I sondaggi danno in testa, al 35%-40%, Moon Jae-in, candidato del partito Democratico battuto da Park alle ultime elezioni.