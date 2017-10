La Corea del Nord minaccia Tokyo: "Vi porteremo una nube nucleare"

L'agenzia ufficiale della Comunicazione nordcoreana ha criticato i tentativi promossi dal governo giapponese per costringere il regime di Pyongyang a rinunciare al programma nucleare, definendo le tattiche del vicino "un gesto suicida". Il premier Shinzo Abe viene così criticato: "Gli schiamazzi del governo giapponese non serviranno altro che ad ampliare la tensione, un gesto suicida che porterà una nube nucleare sull'arcipelago del Giappone ".

La Corea del Nord critica il premier nipponico per le recenti pressioni e per la mancanza di sforzi per favorire il dialogo, definendo quello di Abe uno stratagemma per raggiungere i propri obiettivi politici.



Lo scorso mese, nel suo discorso alle Nazioni Unite, Abe aveva fatto appello ai Paesi membri di bloccare con ogni mezzo l'approvvigionamento da parte della Corea del Nord a tutte le merci, fondi, persone e tecnologia che fosse in grado di promuovere il proprio programma nucleare.