La Corea del Nord lancia un missile balistico, torna a salire la tensione

Le reazioni, infatti, non si sono fatte attendere: per il nuovo presidente sudcoreano Moon Jae-in, che ha invitato il nord alla ripresa del dialogo, il test è "una chiara violazione delle risoluzioni dell'Onu" e "una grave minaccia alla sicurezza regionale". Il leader sudcoreano ha quindi assicurato che Seul tratterà in modo risoluto "le provocazioni per assicurare che non ci siano errori di calcolo".



Moon ha quindi espresso "profondo dispiacere per le sconsiderate provocazioni" messe in atto da Pyongyang ordinando alle forze armate di rafforzare la vigilanza.



Da parte sua il presidente americano Donald Trump ha detto di "non immaginare che Mosca sia contenta" del test: il missile è infatti caduto molto vicino al territorio russo. E sottolinea che l'ultima "provocazione" dovrebbe servire come monito per tutte le nazioni in modo da infliggere sanzioni più severe a Pyongyang.