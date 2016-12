Il premier giapponese Shinzo Abe ha detto che il test nucleare della Corea del Nord, è "un atto non tollerabile" e il Giappone inoltrerà una forte protesta.



Il Consiglio Nazionale della Sicurezza (Nsc) in Giappone si sta coordinando con i governi di Stati Uniti e Corea del Sud per analizzare la situazione e verificare le più recenti immagini dei satelliti.



"Siamo al corrente dell'attività sismica sulla penisola coreana nelle vicinanze di un sito per test nucleari. Monitoriamo la situazione in stretto coordinamento con i nostri partner nella regione", scrive su Twitter il portavoce per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca, Ned Price. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ha poi minacciato "gravi conseguenze" dopo il test nucleare. "Il presidente - ha riferito Josh Earnest, portavoce della Casa Bianca - ha indicato che continuerà a consultarsi con gli alleati nei giorni a venire per dimostrare che le provocazioni della Corea del Nord avranno serie conseguenze".



Seul: come una atomica - Il test nucleare effettuato dalla Corea del Nord "è il più potente fino ad ora, poco meno forte dell'esplosione della bomba atomica su Hiroshima". Lo hanno riferito fonti militari di Seul secondo quanto riportato dai media internazionali. La potenza sprigionata dal quinto test di Pyongyang, hanno spiegato l'agenzia meteorologica sudcoreana, e' stata pari a "10 kilotoni, quella di Hiroshima a 15".



Nato: "Provocazione molto inquietante" - Le notizie "su un possibile quinto test nucleare" condotto dalla Corea del Nord "sono molto inquietanti". Lo dichiara il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, condannando con forza "queste continue provocazioni che minano la sicurezza regionale e internazionale". "E' un'altra chiara violazione di numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, inclusa la 2270 adottata all'unanimità il 2 marzo", aggiunge.



Onu: valuteremo nuove misure - Il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito in un incontro di emergenza per discutere del quinto test nucleare condotto dalla Corea del Nord. Il meeting si è svolto a porte chiuse come riferiscono fonti diplomatiche, precisando che la riunione giunge su richiesta di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Il onsiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato con forza l'ultimo test nucleare e ha deciso che inizieràa discutere "nuove significative misure" contro Pyongyang.