La Corea del Nord "chiama" il Sud: "Riunificazione indipendente"

La Corea del Nord lancia l'appello "per migliorare le relazioni Nord-Sud e per effettuare la svolta di una riunificazione indipendente" muovendo verso una "nazione unificata, forte e prospera". "Dobbiamo schiacciare i tentativi di calunnia contro l'apprezzata spada nucleare della nazione", si legge in un dispaccio diffuso dalla Kcna, dedicato alle conclusioni della conferenza congiunta di governo, partiti politici e organizzazioni della Corea del Nord.