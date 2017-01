La Corea del Nord avrebbe riattivato un reattore nucleare

La Corea del Nord avrebbe riavviato il suo reattore nucleare di Yongbyon allo scopo di produrre plutonio, in base all'esame delle foto satellitari: lo ipotizza 38 North, think tank americano con base a Washington. "Le immagini dal 22 gennaio in poi mostrano un pennacchio di vapore generato dallo sbocco del sistema di raffreddamento, un segnale che indica che il reattore molto probabilmente sia operativo", si legge nel rapporto.