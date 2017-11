La condanna emessa dalla Corea del Nord: "Ha insultato Kim, pena di morte per Trump"

Bruciano quegli attacchi in Corea del Nord. Ma non solo. Secondo il giornale di regime, Trump si sarebbe infatti macchiato anche di "codardia" per aver cancellato la visita al confine con il Paese durante il viaggio a Seul, oltre a meritare la morte per aver offeso, nel suo discorso pronunciato in Sud Corea, ancora una volta, Kim Jong-un, accusato dal numero uno Usa di operare una "crudele dittatura" ai danni del suo popolo.



Il colpo di grazia, infine, è il contenuto di quel tweet. Così si legge sul Rodong Sinmun: "Il peggior crimine per il quale (Trump, ndr) non potrà mai essere perdonato è quello di aver osato danneggiare in modo malevolo la dignità della leadership". Il presidente Usa - continua l'editoriale al vetriolo - "dovrebbe sapere che è solo un crudele criminale condannato a morte dal popolo coreano".



Finora il conflitto che ha visto aspramente contrapposti Trump e Kim si è consumato proprio sul piano verbale, con una escalation di insulti e minacce via social e a mezzo stampa mai visto prima nella storia della diplomazia internazionale.